Politik

11:31 Uhr | 21.05.2020

Koalitionsgespräche am Mittwoch

SPD und Grüne: Mehr bezahlbarer Wohnraum

Bei ihren Koalitionsgesprächen am Mittwoch haben sich SPD und Grüne darauf geeinigt, mehr bezahlbaren Wohnraum für Hamburg schaffen zu wollen. Dafür sollen vor allem in den neuen Stadtteilen wie beispielsweise Kleiner Grasbrook Neubauten entstehen. Eigentlich standen am Mittwoch die Themen Umwelt und Wirtschaft auf der Tagesordnung. Zu dem geplanten Bau der A-26-Ost sowie der Flughafenerweiterung äußerten sich Dorothee Stapelfeldt und Anna Gallina bei ihren Zwischenstatements jedoch nicht. Beide Parteien wollen die Koalitionsgespräche bis Ende Juni abschließen. Die Koalitionsgespräche werden heute fortgeführt.