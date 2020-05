Politik

20.05.2020

Zukunftsthemen im Fokus

Umfassendes Konjunkturprogramm gefordert

Finanzsenator Andreas Dressel fordert vom Bund die Konjunkturprogramme in der Corona-Krise auf Zukunftsthemen auszurichten. Zusammen mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann will der SPD-Politiker den Fokus bei den jeweiligen Ministerkonferenzen auf die Themen Klimaschutz, Mobilität und klimagerechten Schul- und Hochschulbau lenken. Das bisherige Konzept von Finanzminister Olaf Scholz sieht vor, den Kommunen 45 Milliarden Euro für die Altschuldentilgung zur Verfügung zu stellen. "Bei allem Verständnis für die Lösung der Altschuldenfrage in manchen Kommunen, es muss auch um Unterstützung von Zukunftsperspektiven gehen, um die Konjunktur wieder in Fahrt zu bringen.“ so Dressel. im Juni soll das Bundes-Konjunkturprogramm stehen.