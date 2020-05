Gesellschaft

16:16 Uhr | 20.05.2020

So können bereits genesene Patienten Covid-19-Erkrankten helfen

Therapie mit Blutplasma gegen Covid-19

Um bei Erkrankten die Genesung von Covid-19 zu beschleunigen, wird seit Anfang Mai weltweit an einer neuen Therapie geforscht: Einer Antikörper-Immuntherapie für schwer erkrankte Covid-19 Patienten. In Hamburg wendet die Asklepios Klinik in Altona diese neue Therapie an. Benötigt wird dazu das Blutplasma von bereits Genesenen Covid-19-Patienten. Wer Blutplasma spenden möchte, kann sich unter Hotline 040/20 00 22 00 anmelden.