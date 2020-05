Gesellschaft

14:52 Uhr | 20.05.2020

Test eines potentiellen Corona-Impfstoff

UKE plant klinische Studie

Das Universitätsklinikum Eppendorf sucht Probanden für eine klinische Studie um einen potentiellen Corona-Impfstoff zu testen. In den ersten Testphasen ginge es vor allem um die Sicherheit des Impfstoffes, so eine Sprecherin des UKE. Benötigt würden insgesamt 210 gesunde Teilnehmer ab 18 Jahren, denen der Impfstoff jeweils zweimal verabreicht werden solle. Beginnen solle die Studie voraussichtlich Ende September. Interessierte können sich bereits jetzt per Mail unter [email protected] an das Universitätsklinikum wenden. Die Rekrutierung von Probanden könne jedoch erst nach der Zustimmung einer Ethikkommission erfolgen. Im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, zu dem auch das UKE gehört arbeite man derzeit an mehreren unterschiedlichen Impfstoffen, so das UKE. Bis zu einem breit einsetzbaren Impfstoff sei es jedoch noch ein langer Weg.