Kunst und Kultur

16:48 Uhr | 19.05.2020

Veranstalter arbeitet an Konzept

Reeperbahn Festival im September geplant

Trotz der Corona-Pandemie soll das Reeperbahn Festival in diesem Jahr nicht ausfallen. In Abstimmung mit den zuständigen Behörden arbeiten die Veranstalter derzeit an einem Konzept, mit dem das Festival im September unter Einhaltung der Abstands-und Hygiene-Vorgaben stattfinden könnte. Zudem soll das Programm vornehmlich aus Auftritten von nationalen und europäischen Künstlern bestehen. In Zusammenarbeit mit allen teilnehmenden Spielstätten sollen nun individuelle Umsetzungskonzepte erarbeitet werden.