Blaulicht

14:49 Uhr | 19.05.2020

Rekordmenge an Kokain sichergestellt

Jahresbilanz des Hamburger Zolls

Der Hamburger Zoll hat im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Kokain sichergestellt. Dabei stechen zwei Fälle besonders hervor. So wurde im Juni vergangenen Jahres mit 4,5 Tonnen reinem Kokain die bis dahin größte Menge dieser Droge in Deutschland im Hamburger Hafen beschlagnahmt. Knapp einen Monat später stellte der Hamburger Zoll weitere 1,5 Tonnen Kokain sicher. In beiden Fällen ließ sich die Route mittels Risikoanalyse nach Südamerika zurückverfolgen.