Stadtgespraech

06:58 Uhr | 19.05.2020

Nur noch Busverkehr am Jungfernstieg

Hamburg bekommt autoarme Innenstadt

SPD und Grüne haben sich bei den Koalitionsverhandlungen am Montag auf eine autoarme Innenstadt geeinigt. Das gaben die Fraktionschefs Anjes Tjarks von den Grünen und Dirk Kienscherf von der SPD am Abend nach der neunten Gesprächsrunde bekannt. Am Jungfernstieg sollen künftig keine Autos mehr fahren dürfen, nur noch Busse. Des Weiteren soll der Busverkehr aus der Mönckebergstraße weitestgehend auf die Steinstraße verlegt werden. Im Passagenviertel soll der Autoverkehr auf die Zugänge zu den Parkhäsuern reduziert werden.