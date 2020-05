Wirtschaft

16:46 Uhr | 18.05.2020

Finanzsenator wirbt für Liquiditätskredit

"Möglichkeit nutzen"

Viele Unternehmen sind in dieser Zeit auf staatliche Hilfe angewiesen. Um Corona-geschädigte Unternehmen und Institutionen, sowie Selbstständige finanziell zu unterstützen, gibt es auch in Hamburg seit zwei Monaten einen Schutzschirm mit verschiedenen Maßnahmen. Heute haben Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) eine erste Bilanz gezogen. So sind aus dem Corona-Zuschussprogramm stand heute über 445 Mio. Euro an Bundes- und Landesmitteln an die Betroffenen ausgezahlt worden. Insgesamt seien bisher knapp 59.000 Anträge gestellt worden. Und das Programm soll mit dem sogenannten Hamburger Liquiditätskredit weiter ausgebaut werden.

Selbst wenn gesundheitlichen Folgen abgearbeitet seien, würden die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch zu spüren sein, so Dressel. Für viele Unternehmen, die wieder aufmachen, gingen die Kosten nach oben, doch die Erträge zunächst nicht. Daher forderte Dressel vom Bund weitere Vorschläge für Sofort-Hilfen.