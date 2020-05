Stadtgespraech

16:46 Uhr | 18.05.2020

Planungsmängel: Stadt trennt sich von Architekten

Bau des Geomatikums verzögert sich weiter

Die Fertigstellung des "Haus der Erde" verzögert sich weiter. Laut einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat, soll das Bauprojekt der Uni Hamburg nicht wie geplant dieses Jahr fertig werden. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Klima- und Belüftungsanlage des rund 180 Millionen Euro teuren Geomatikums Probleme gemacht. Aufgrund zahlreicher weiterer Planungsmängel hat sich die Stadt nun von den beauftragten Architekten sowie der Planungsfirma getrennt. Für die Stadt könnte die Verzögerung Mehrkosten in Millionenhöhe bedeuten. In dem neuen Projekt der Uni sollen Wissenschaftler künftig die Auswirkungen des Klimawandels erforschen.