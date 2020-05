Gesellschaft

13:23 Uhr | 18.05.2020

Besuche in Pflegeheimen wieder möglich

Weitere Corona-Lockerungen

Ab heute gelten weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen. So dürfen nun auch 5-6-jährige Kinder zurück in die Hamburger Kitas. In einem Vier-Stufen-Plan sollen dann bis Juli alle Kinder wieder betreut werden. Bleibt das Infektionsgeschehen unter Kontrolle, könnten ab 8. Juni die Viereinhalbjährigen wieder zurückkehren. Von heute an ist auch der Besuch in Hamburger Pflegeheimen wieder möglich, allerdings nur für eine Bezugsperson, für eine Stunde, an einem Tag der Woche. In Einzelfällen ist die Verlängerung um mehrere Stunden möglich, so der Senat.