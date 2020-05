Politik

19:54 Uhr | 17.05.2020

Grüne und SPD wollen Hamburg mobiler machen

Koalitionsgespräche fortgesetzt

SPD und Grüne haben am Sonntag ihre Koalitionsgespräche fortgesetzt. In der 8. Verhandlungsrunde ging es um die Themen Wirtschaft, Verkehr, Soziales, Arbeit und Religion. Man wolle Hamburg mobiler machen, gaben beide Parteien am Abend in ihren Zwischenstatements zum Thema Verkehr bekannt. Man habe sich unter anderem auf den weiteren Schnellbahnausbau, ein Jobstarter- und Schülerticket und den deutlichen Ausbau des Radwegenetzes geeinigt. Zudem soll das Bündnis für den Radverkehr auf Fußgänger ausgeweitet werden. Weiterhin wolle man sich für einen funktionierenden und nachhaltigen Wirtschaftsverkehr einsetzen. Die strittigen Punkte A26-Ost, autoarme Innenstadt und Flughafenausbau wurden vertagt.