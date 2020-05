Blaulicht

14:52 Uhr | 17.05.2020

Fahrer verweigert Atemalkoholtest

Auto kracht gegen Straßenlaterne

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag mit seinem Mercedes frontal gegen eine Straßenlaterne gekracht. Offenbar hatte der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er auf gerader Strecke auf dem Rahlstedter Weg unterwegs war. Der Fahrer beteuerte am Unfallort mehrfach, am Steuer eingeschlafen zu sein. Da er keinen Atemalkoholtest vor Ort machen wollte, wurde der Mann von den Polizisten mit zur Wache genommen. Das Fahrzeug wurde mithilfe Hamburger Feuerwehr abtransportiert.