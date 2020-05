Blaulicht

14:11 Uhr | 17.05.2020

Flammen schlugen aus den Fenstern

Feuer in Barmbek

In einer Wohnung in Barmbek ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der 20 Feuerwehrleute schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Der Bewohner hatte die Feuerwehr alarmiert und sich selbst ins Freie begeben. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.