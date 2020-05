Blaulicht

13:24 Uhr | 17.05.2020

Feuerwehr löscht Brand in Jenfeld

Feuer in Seniorenwohnanlage

In der Nacht zu Sonntag hat es in einer Seniorenwohnalage in Hamburg-Jenfeld gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich bereits 14 der Bewohner eigenständig nach draußen begeben. Eine weitere Person musste von den Einsatzkräften aus ihrer Wohnung gerettet werden und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand war offenbar im Keller ausgebrochen, die genaue Ursache ist jedoch noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.