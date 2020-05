Sport

12:30 Uhr | 17.05.2020

Nach zweimonatiger Corona-Pause

HSV und Pauli spielen heute wieder

Nach der etwa zweimonatigen coronabedingten Pause absolvieren heute die beiden Hamburger Profi-Vereine HSV und FC St.Pauli zum ersten Mal wieder Spiele. Beide Fußballpartien finden jedoch, wie derzeit alle angesetzten Spiele, ohne Zuschauer als so genannte Geisterspiele statt. Bereits am Sonnabend hatten die die Erste und Zweite Bundesliga so ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen.