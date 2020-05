Verkehr

18:52 Uhr | 15.05.2020

Corona bringt Hamburger zum Umsteigen

Weniger Fahrgäste im Nahverkehr

Die Corona-Krise ist auch am öffentlichen Nahverkehr hier in Hamburg nicht spurlos vorbeigegangen. Busse und Bahnen sind deutlich leerer als noch vor der Krise. Das Fahrgastaufkommen in der Stadt liegt laut HVV nur noch bei 50 Prozent. Denn viele der Hamburger sind weniger unterwegs oder steigen auf andere Verkehrsmittel um.