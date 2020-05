Stadtgespraech

12:17 Uhr | 15.05.2020

Hamburg bundesweiter Spitzenreiter

Mehr geförderter Mietwohnungsbau

Der geförderte Mietwohnungsbau in Hamburg hat im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Mit 192 bewilligten, öffentlich geförderten Mietwohnungen pro 100.000 Einwohnern ist die Hansestadt bundesweiter Spitzenreiter. Auch in diesem Jahr stelle die Stadt knapp 300 Millionen Euro zur Verfügung, um Wohnraum für Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen zu schaffen, so Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt. Bezahlbarer Wohnraum sei eine zentrale Voraussetzung um Hamburg als eine „Stadt für alle“ zu erhalten.