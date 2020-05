Blaulicht

07:43 Uhr | 15.05.2020

Mehrere Personen festgenommen

Großangelegte Drogen-Razzia in Jenfeld

Im Rahmen einer großangelegten Razzia hat die Polizei gestern Abend mehrere Geschäfte in Jenfeld durchsucht. Dabei wurden in einer Bäckerei, einem Wettbüro und einem Ladengeschäft eine erhebliche Menge an Drogen sowie illegale Glücksspielautomaten sichergestellt. Mehrere Personen wurden festgenommen. Große Mengen Marihuana und Kokain fanden die Ermittler zudem in einem Auto, welches in einer Seitenstraße abgestellt worden war. Durch vorangegangene Ermittlungen waren die Drogenfahnder auf den mutmaßlichen Drogenring aufmerksam geworden.