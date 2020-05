Gesellschaft

18:11 Uhr | 14.05.2020

COVID-19 schädigt häufig auch Nieren

Zwei neue Corona-Studien am UKE

Die Hamburger sitzen wieder in Restaurants und Kneipen, am Wochenende spielt die Bundesliga und der Tourismus in der Stadt wird langsam wieder angekurbelt. Es kehrt Normalität ein, zumindest etwas. Vorsichtiger geht man allerdings bei der Öffnung von Schulen und Kitas vor. Denn immer noch ist nicht geklärt, welche Rolle Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus spielen. Genau diese Frage will das UKE nun aber in einer großangelegten Studie beantworten.