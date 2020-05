Blaulicht

17:17 Uhr | 14.05.2020

Bus wird auf technische Defekte untersucht

Bergedorf: Ursache für Busunglück noch unklar

Bus Nach dem schweren Busunfall am Mittwoch in Bergedorf ist die Unfallursache noch immer nicht geklärt. Laut Hamburger Polizei werde der Bus momentan auf mögliche technische Defekte untersucht. Auch die Fahrtüchtigkeit der 58-jährigen Busfahrerin werde geprüft. Der Gelenkbus war am Mittwoch durch die Glasscheibe in den Busbahnhof gekracht und über der Rolltreppe zum stehen gekommen. Dabei wurden sowohl die Busfahrerin als auch ein Passant leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten des Linienbusses dauerten mehrere Stunden an. Der Bergedorfer Busbahnhof, der wegen des Unfalls komplett gesperrt worden war, ist mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.