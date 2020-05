Gesellschaft

15:43 Uhr | 14.05.2020

Bis zu 1.500 Euro

Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege

Beschäftigte in der Altenpflege sollen als Dank für ihren Einsatz während der Coronakrise einen steuerfreien Bonus von bis zu 1500 Euro erhalten. Der Bundesrat will die Prämie morgen als Teil eines entsprechenden Gesetzes beschließen. In Hamburg sollen den Bonus insgesamt rund 25.400 Beschäftige in der ambulanten und stationären Altenpflege erhalten. Die Finanzierung wird zu zwei Dritteln von den Pflegekassen und zu einem Drittel von der Stadt übernommen. Hamburg beteiligt sich mit rund 8,2 Millionen Euro. Arbeitgeber hatten sich laut Senatsangaben nicht zur Beteiligung an der Finanzierung der Prämie bereit erklärt. Im zweiten Schritt müsse ein Bonus für die Pflege im Krankenhaus folgen, so Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. Eine Prämie könne aber nur eine Form der Anerkennung sein, Lohnsteigerungen ersetze sie nicht.