Gesellschaft

12:16 Uhr | 14.05.2020

Wegen Corona-Pandemie

Obdachlosen-Notunterbringung verlängert

Die ausgeweitete Notunterbringung für Obdachlose während der Corona-Pandemie wird bis Ende Juli verlängert. Wie der Senat bekannt gab, stellt die Stadt damit weiterhin ein Notunterbringungs und -Versorgungsprogramm für wohnungslose Menschen bereit. Zu den aktuell 350 Übernachtungsplätzen in Obdachlosen-Unterkünften kommen voraussichtlich bis zu 110 Plätze in Kirchengemeinden und Hochschulen. Normalerweise stehen die Unterkünfte nur in den Wintermonaten im Rahmen des Winternotprogramms zur Verfügung.