07:41 Uhr | 14.05.2020

Zahl der Diebstähle rückläufig

12.079 Fahrräder in Hamburg gestohlen

Im vergangenen Jahr sind in Hamburg 12.079 Fahrräder gestohlen worden. Das geht aus einer Auswertung des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, hervor. Im bundesweiten Vergleich liegt Hamburg damit auf dem dritten Platz. So wurden nur in Bremen und Berlin noch mehr Fahrräder gestohlen. Insgesamt ist die Zahl der Diebstähle aber rückläufig. Im Vorjahr wurden in Hamburg noch 12 Prozent mehr solcher Delikte verzeichnet.