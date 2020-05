Blaulicht

16:54 Uhr | 13.05.2020

Schockmoment in Bergedorf

Linienbus kracht in Busbahnhof

In Bergedorf ist am Mittag ein Linienbus in einen Busbahnhof gekracht. Dabei sind die Busfahrerin und ein Passant leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll die Busfahrerin die Kontrolle über den Bus verloren haben. In dem Bus hatten sich keine Fahrgäste aufgehalten. Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Der Busbahnhof Bergedorf musste für den Einsatz komplett gesperrt werden.