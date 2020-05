Gesellschaft

12:07 Uhr | 13.05.2020

Hamburg besser als der Bundestrend

Mehr Ausbildungsverträge unterzeichnet

Die Zahl der unterzeichneten Ausbildungsverträge in Hamburg ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Laut eines Berichts des Bundesbildungsministeriums schneidet Hamburg mit knapp 13.500 unterschriebenen Verträgen im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich gut ab. Die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze sank hingegen um 300 Stellen. Nun sei wichtig, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise keinesfalls zu einem Abschmelzen des Ausbildungsmarktes führen, so Schulsenator Ties Rabe. Daher stimme der Senat gemeinsam mit den Partnern der beruflichen Bildung derzeit geeignete Maßnahmen ab, um den Ausbildungsmarkt in der Krise zu unterstützen.