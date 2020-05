Gesellschaft

08:37 Uhr | 13.05.2020

Mehr Ausbrüche als bislang bekannt

Corona-Infektionen in Krankenhäusern

In Hamburger Krankenhäusern haben sich deutlich mehr Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, als bisher bekannt war. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des gesundheitspolitischen Sprechers der Fraktion Die Linke, Deniz Celik, hervor. Demnach haben sich bislang 70 Patienten und 145 Klinikmitarbeiter mit Covid-19 infiziert. In seiner Antwort nennt der Senat dabei zwar die Bezirke, in denen die Infektionen auftraten, nicht aber die Namen der betroffenen Krankenhäuser. Diese dürften aufgrund der „Amtsverschwiegenheitspflicht“ nicht veröffentlicht werden. Es steht also im Ermessen der Krankenhäuser, die Öffentlichkeit zu informieren. Celik kritisiert dies, da die Hamburger ein Recht darauf hätten, umfassend informiert zu werden.