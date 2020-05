Politik

18:50 Uhr | 12.05.2020

Bürgermeister appelliert an Hamburger

Senat beschließt weitere Lockerungen

In der heutigen Landespressekonferenz hat der Senat weitere Lockerungsschritte in vielen Bereichen beschlossen und setzt damit die am vergangenen Mittwoch von Bund- und Ländern verabredeten Schritte um. Bei all den Lockerungen mahnten die Senatsmitglieder heute aber noch einmal eindringlich, dass die Pandemie nicht vorbei sei.