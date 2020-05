Wirtschaft

18:05 Uhr | 12.05.2020

Konzernumsatz sinkt stark

HHLA verzeichnet Corona-Auswirkungen

Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA verzeichnet erste Auswirkungen der Coronakrise. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach sank der Konzernumsatz im ersten Quartal auf rund 336 Millionen Euro, ein Rückgang um über drei Prozent. Auch der Containerumschlag sei moderat um 3,7 Prozent zurückgegangen. Zurückzuführen sei dies auch auf Sturmtiefs über Nordeuropa. Die HHLA erwartet für das gesamte Jahr einen starken Rückgang von Umsatz und Ergebnis. Das Jahr 2020 werde zu einem der herausforderndsten in der HHLA-Historie, so die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath.