Stadtgespraech

17:38 Uhr | 12.05.2020

Face-Shield und Alltagshelfer

TU Hamburg: Schutz aus dem 3D Drucker

An Schutzmaßnahmen und vor allem an Schutzausrüstung mangelt es immer noch. Das weiß auch die Technische Universität Hamburg und produziert nun unter anderem Schutzvisiere und Maskenhalter im 3D-Druck. Die Schutzausrüstung geht dann an lokale Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.