17:24 Uhr | 12.05.2020

Strenge Abstandsregeln und registrierte Gäste

Hamburger Restaurants dürfen wieder öffnen

Ungeduldig hat die Hamburger Gastronomie-Branche seit Wochen auf den Tag gewartet, an dem die Restaurants in der Stadt nach der Corona-Zwangspause endlich wieder öffnen können. Letzte Woche noch stellte die Wirtschaftsbehörde den 18. Mai als Wiedereröffnungstermin in Aussicht, also kommenden Montag. Doch jetzt geht alles viel schneller: Schon ab morgen dürfen Hamburgs Restaurants wieder öffnen, allerdings unter Einhaltung strenger Hyginemaßnahmen und Abstandsregelungen.