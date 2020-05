Stadtgespraech

16:53 Uhr | 12.05.2020

"Langer Weg bis zur Normalität"

DEHOGA begrüßt Lockerungen

Ab morgen dürfen Restaurants und Hotels in Hamburg wieder öffnen. Auch Franz Klein vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband begrüßt die heute beschlossenen Lockerungen, weist aber auch daraufhin, dass es noch ein weiter Weg bis zur Normalität sei. Denn laut Klein seien die Umsatzausfälle der Gastronomie und Hotellerie aus den vergangenen beiden Monaten von 450-500 Millionen Euro in Hamburg nicht nachholbar. Und auch mit den vorgegebenen Maßgaben werden die Betriebe nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen können, so Klein.