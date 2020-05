Gesellschaft

07:40 Uhr | 12.05.2020

Senat will über weitere Lockerungen entscheiden

Restaurants bereiten sich auf Wiedereröffnung vor

Hamburger Restaurants bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor. Als Termin war zunächst der 18. Mai im Gespräch. Das Hamburger Abendblatt berichtet, dass der Betrieb schon ab morgen wieder aufgenommen werden soll. Demnach wolle der Senat heute eine rechtsverbindliche Verordnung beschließen, in der ebenfalls die Auflagen für eine Wiedereröffnung enthalten sein sollen. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern dürfen die Restaurant bereits seit gestern wieder öffnen. Zudem soll der Senat heute über weitere Lockerungen im Sport und in der Kita-Betreuung entscheiden.