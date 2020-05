Stadtgespraech

18:18 Uhr | 11.05.2020

Keine Corona-Lockerungen in Sicht

Hamburger Clubszene kämpft ums Überleben

Egal ob in der Gastronomie, im Einzelhandel oder in der Fußball-Bundesliga - Lockerungen der strikten Corona-Einschränkungen gibt es aktuell in vielen Bereichen. Eine Branche, die allerdings ganz besonders hart betroffen ist und wohl mit am längsten auf Öffnungen warten muss, ist die Hamburger Clubszene.