Blaulicht

17:45 Uhr | 11.05.2020

Drogenfahndung 1970 das erste Mal im Einsatz

GER feiert 50-jähriges Jubiläum

Am 04. Mai 1970 vor 50 Jahren wurde sie per Handschlag gegründet: Die Gemeinschaftliche Ermittlungsgruppe Rauschgift von Polizei und Zoll, kurz GER. Was damals eher ein Versuch war, hat sich Jahre später als Erfolgsmodell erwiesen und wurde bundesweit von anderen Behörden kopiert. Mehrere Tonnen Kokain sind seither beschlagnahmt worden und kriminelle Netzwerke zerschlagen.