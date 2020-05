Blaulicht

13:41 Uhr | 10.05.2020

Kurioser Feuerwehreinsatz

Brand am Bürgerhaus in Wilhelmsburg

In der Nacht zu Sonntag ist die Feuerwehr in die Mengestraße nach Wilhelmsburg ausgerückt. Dort hatten Zeugen ein Feuer an der Fassade des Bürgerhauses Wilhelmsburg gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein brennendes Dixiklo fest, das direkt an der Fassade stand. Sie löschten das bereits geschmolzene Dixieklo und kühlten die bereits verrußte Fassade, an der die Flammen hochgeschlagen waren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen.