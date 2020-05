Gesellschaft

18:12 Uhr | 09.05.2020

Polizei räumt Gebäude und löst Versammlung auf

Aktivisten besetzen Haus in Hamburg-Altona

Am Sonnabend haben Aktivisten ein leerstehendes Haus in Hamburg-Altona besetzt. Zusätzlich kam es zu Solidaritätsbekundungen Dritter vor dem Gebäude. Nach aktuellen Erkenntnisstand verbarrikadierten sich fünf Personen im Haus und wurden am Nachmittag von der Polizei aus dem Gebäude geholt. Laut Lagedienst laufen derzeit die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, zum Hintergrund der Personen sei noch nichts bekannt. Die Aktivisten wollten unter anderem mit Plakaten auf Mietwucher und den langen Leerstand des Hauses aufmerksam machen.