Politik

17:23 Uhr | 09.05.2020

Ergebnis der Koalitionsverhandlungen

Rot-Grün will in Hochschulen investieren

SPD und Grüne wollen mehr Geld in die Hamburger Hochschulen investieren. Das haben Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Freitag nach den Koalitionsverhandlungen angekündigt. Das ganze trotz schwieriger finanzieller Lage: Man wolle Hamburg als Wissenschaftsmetropole stärken, so Fegebank. Am Freitag verhandelten beide Parteien auch über das Thema Wirtschaft, hier konnte noch keine Einigung erzielt werden. Als Streitpunkte ist unter anderem von der A26-Ost die Rede. Die nächste Verhandlungsrunde wurde auf den kommenden Mittwoch gelegt, dann soll es ebenfalls um die Verkehrspolitik in Hamburg gehen.