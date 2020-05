Verkehr

15:49 Uhr | 09.05.2020

Anbieter will wieder mit kleiner Flotte starten

MOIA: Regulärer Betrieb ab 25. Mai

Der Fahrdienstanbieter MOIA hat angekündigt, am 25. Mai wieder in den regulären Betrieb zu starten. Gleichzeitig werde das Servicegebiet um Billbrook und weite Teile von Billstedt erweitert, so das Unternehmen. Zunächst werde eine kleinere Flottengröße unterwegs sein. Den aktuellen Nachtservice im Auftrag der Stadt, wird MOIA letztmalig am 24. Mai anbieten. Die Anzahl der Fahrgäste hat der Anbieter auf zunächst maximal fünf Personen begrenzt. Außerdem wird in MOIAs weiterhin eine Maskenpflicht bestehen.