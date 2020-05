Gesellschaft

20:24 Uhr | 08.05.2020

UKE: Neue Erkenntnisse aus ersten Corona-Obduktionen

Häufig Blutgerinnsel und Lungenembolien

Um herauszufinden, was das neuartige Coronavirus im Körper anrichtet, obduziert die Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf seit Wochen verstorbene Patienten, die an Covid-19 litten - ein Sonderweg, denn das Robert-Koch-Institut hatte Obduktionen erst wesentlich später empfohlen. Auf einer Pressekonferenz hat das UKE heute nun neue Erkenntnisse veröffentlicht. Verblüfft zeigten sich die Mediziner darüber, dass bei der Obduktion der ersten 12 an Covid-19-Verstorbenen, sieben Patienten Thrombosen, also Blutgerinnsel, aufwiesen. Bei vier Patienten sei eine Lungenembolie todesursächlich gewesen. Welche Faktoren tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass COVID-19-Patientinnen und Patienten überdurchschnittlich häufig Blutgerinnsel ausbilden, sei noch nicht abschließend geklärt. Dennoch würden die Ergebnissen Hinweise zur besseren Behandlung von Covid-19 Patienten geben. Die Mediziner denken demnach darüber nach, ob Covid-19-Patienten nach individueller Risikoeinschätzung primär mit Blutverdünnungsmitteln behandeln werden sollten, um künftig Thrombosen und Lungenembolien zu vermeiden. Insgesamt seien am UKE bisher 190 Verstorbene mit Covid-19 untersucht worden, so der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin, Klaus Püschel, heute.