18:24 Uhr | 08.05.2020

Schrittweise zur Betreuung aller Kinder

Fahrplan für Kita-Öffnung bekanntgegeben

Seit heute ist bekannt, wie die Kita-Betreuung in Hamburg in nächster Zeit weiter gehen soll. Erst die Großen, dann die Kleinen, und alles mit Vorsicht, so der Plan der Sozialbehörde. Wir haben uns umgehört, wie Kitas und Eltern darüber denken.