Gesellschaft

18:14 Uhr | 08.05.2020

Peggy Parnass zur Erinnerungskultur

8. Mai: Im Gedenken an den Tag der Befreiung

Der 8. Mai 1945. Tag der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht. 75 Jahre ist das her. Aufgrund des Coronavirus gibt es in diesem Jahr keine großen Gedenkveranstaltungen. Gefeiert werden soll der Tag der Befreiung trotzdem und auch die Erinnerung an die Gräueltaten des NS-Regimes soll aufrecht erhalten werden. In diesem Jahr vor allem online.