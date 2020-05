Blaulicht

17:52 Uhr | 08.05.2020

Vier Tatverdächtige festgenommen

Nach versuchtem Einbruch

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch im Maienweg hat die Polizei gestern vier Tatverdächtige festgenommen. Die zwei beteiligten Frauen konnten noch in Tatortnähe gefasst werden, den zwei ebenfalls beteiligten Männern gelang zunächst die Flucht. Durch weiterführende Ermittlungen konnte die Polizei dennoch kurze Zeit später auch beide Männer auf einem Baustellengeländer in der Spaldingstraße festnehmen. Alle vier Tatverdächtige sitzen nun in Untersuchungshaft.