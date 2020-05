Stadtgespraech

17:42 Uhr | 08.05.2020

Kein Regelbetrieb bis Ende Mai

Fahschul-Demo an der Binnenalster

Mit einer Auto-Demo rund um die Binnenalster haben Hamburger Fahrschulen heute auf ihre Notlage aufgrund der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Hintergrund ist die Entscheidung der Politik, dass Fahrschulen in Hamburg den Regelbetrieb nicht vor Ende Mai wieder aufnehmen dürfen. Derzeit darf der Unterricht nur für Fahrschüler angeboten werden, die aus beruflichen Gründen dringend einen Führerschein benötigen. Das bringe nicht nur die Fahrschulen in existenzielle Not, sondern sei zudem nicht sinnvoll, da viele Fahrschüler den Führerschein auch aus privaten Gründen dringend benötigen würden, um beispielsweise ihre Großeltern versorgen zu können, so Fahrschullehrer Tim Wetjen.