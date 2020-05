Gesellschaft

15:37 Uhr | 08.05.2020

Rund 4.100 Personen wieder genesen

Corona-Infektionen: 18 neue Fälle

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hamburg ist mittlerweile auf 4.925 gestiegen. Im Vergleich zu Donnerstag sind das 18 zusätzliche Fälle mit einer Covid-19-Erkrankung. Laut Gesundheitsbehörde können rund 4.100 zuvor positiv getestete Personen mittlerweile als wieder genesen betrachtet werden. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bei 187 Personen in Hamburg die Covid-19-Infektion als Todesursache festgestellt worden. 116 Corona-Fälle werden derzeit in Hamburger Krankenhäusern behandelt, 46 Personen davon auf der Intensivstation.