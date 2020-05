Gesellschaft

15:23 Uhr | 08.05.2020

Lockerungsschritte im Dreiwochenrhytmus

Zeitplan zur Kita-Öffnung bekanntgegeben

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard hat heute den Zeitplan zur schrittweisen Öffnung der Kitas bekanntgegeben. So sollen ab dem 18. Mai zunächst die 5- und 6-jährigen Kinder wieder in die Kita gehen können. Bei einem positiven Infektionsgeschehen kommen ab dem 08. Juni dann die viereinhalb- bis 5-jährigen Kinder dazu. Die Krippenkinder dürfen erst wieder ab Mitte Juli zurück in die Betreuung. Die Sozialbehörde überprüft die Öffnungsschritte alle zwei Wochen. Da es einen gewissen Vorlauf braucht, erfolgen weitere Lockerungsschritte im Dreiwochenrhytmus. Ein vollständiger Regelbetrieb könne laut Sozialbehörde erst wieder aufgenommen werden, wenn das Infektionsgeschehen eingedämmt und die pandemische Situation aufgehoben sei.