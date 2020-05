Politik

07:23 Uhr | 08.05.2020

SPD und Grüne haben Koalitionsgespräche fortgesetzt

Härteres Durchgreifen gegen Internetkriminalität

SPD und Grüne wollen härter gegen Internet- und Computerkriminalität durchgreifen. Das haben die beiden Parteien bei ihren gestrigen Koalitionsverhandlungen beschlossen. Insbesondere gegen Hass im Netz solle laut Justizsenator Steffen verstärkt vorgegangen werden. Außerdem einigten sich die Parteien darauf, dass Containern nicht mehr strafbar sein soll. Ebenso wie die Herausgabe von Informationen von Arztpraxen über Schwangerschaftsabbrüche. Die Forderung der Grünen, Schwarzfahren zu entkriminalisieren, konnte die Partei in den gestrigen Gesprächen nicht durchsetzen. Die Parteien einigten sich außerdem darauf, ein Paritégesetz anstoßen zu wollen, sodass in der Bürgerschaft sowie in den Bezirksversammlungen künftig eben so viele Männer wie Frauen sitzen. Die Koalitionsgespräche sollen noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden.