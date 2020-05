Politik

17:24 Uhr | 07.05.2020

Aussage vorlesen lassen

Prozess um IS-Witwe fortgesetzt

Im Prozess um die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hat die Witwe des IS-Terroristen Dennis Cuspert heute am Hamburger Oberlandesgericht ihre Aussage verlesen lassen. Ihren eigenen Angaben zufolge, soll die heute 35-Jährige ihrem damaligen Mann gemeinsam mit den Kindern nach Syrien gefolgt sein, um die Ehe zu retten. Anschließend soll sie aber schnell versucht haben wieder nach Deutschland zu kommen. Ihr Mann soll ihr gedroht haben, die Kinder in Syrien behalten zu wollen. Daher sei sie geblieben, bestreitet jedoch sich der Terrormiliz angeschlossen zu haben. Erst Mitte 2016 soll ihr dann die Flucht zurück nach Deutschland gelungen sein. Am kommenden Montag wird der Prozess fortgesetzt, dann will die Angeklagte weitere Fragen des Gerichts beantworten.