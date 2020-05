Wirtschaft

13:56 Uhr | 07.05.2020

IG-Metall Küste: Forderungen an Politik und Unternehmen

Hilfen für Schiffsbaubranche gefordert

Die IG-Metall Küste fordert mehr staatliche Unterstützung für die Schiffsbaubranche. Zudem sollten Arbeitsplätze auf Werften und bei maritimen Zulieferern in der Coronakrise gesichert werden, so die Forderung der Gewerkschaft. Die positive Entwicklung im Schiffbau dürfe durch Corona nicht gestoppt werden, so der Bezirksleiter der IG Metall Küste Daniel Friedrich am Donnerstag. Die Gewerkschaft fordert außerdem zusätzliche staatliche Förderprogramme, die auf moderne, emissionsarme und umweltschonende Produkte setzen.