Stadtgespraech

09:14 Uhr | 07.05.2020

Nach geschlossenen Wochenenden wegen Corona

Alter Elbtunnel wieder komplett geöffnet

Der Alte Elbtunnel ist ab sofort wieder komplett geöffnet. Wie der NDR berichtet, müssten sich Radfahrer und Fußgänger dennoch an die geltenden Corona-Maßnahmen halten. Daher gelte im Tunnel Maskenpflicht sowie der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern. Der Alte Elbtunnel war seit Anfang April an den Wochenenden geschlossen worden, um eine touristische Nutzung in Zeiten der Corona-Pandemie zu verhindern.