Gesellschaft

19:57 Uhr | 06.05.2020

Wöchentlicher Unterricht für alle Schüler ab dem 25. Mai

Weitere Öffnung der Schulen

Nach den Maiferien sollen alle Schülerinnen und Schüler in Hamburg mindestens einen Tag in der Woche für fünf bis sechs Stunden wieder in die Schule gehen. Das gab die Schulbehörde heute bekannt. Schulsenator Ties Rabe begrüßte den Beschluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten zur weiteren Öffnung der Schulen. Der Unterricht in der Schule solle unter anderem dafür genutzt werden, das Lernen zu Hause besser vor- und nachzubereiten, so Rabe. Neben dem Präsenzunterricht in Lerngruppen von maximal 15 Schülern, wird es weiterhin Fernunterricht geben. In Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sollen zügig die genauere Planung erörtert und eingeleitet werden. Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiterhin.